Rotondi, incendio nei pressi del deposito degli autobus

Si stanno vivendo attimi di paura a Rotondi, dove, per cause ancora in corso di accertamento, questa sera è scoppiato un incendio nei pressi del deposito degli autobus. A riportare la notizia è Il Caudino. Sul posto i vigili del fuoco e E gli uomini del commissariato di Polizia di Cervinara. Al momento, stando a quanto si apprende, sono due gli autobus raggiunti dalle fiamme. A quanto pare, una latta è stata trovata sul luogo dell'incendio che, a questo punto, potrebbe essere doloso.