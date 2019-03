I Vigili del Fuoco di Avellino subito sono dovuti intervenire a Montoro, in località Preturo, in via Guglielmo Marconi, per un incendio che ha interessato due depositi in legno e lamiere, adiacenti ad un'abitazione rurale del posto. Tre le squadre che hanno lavorato con non poche difficoltà, vista la diversità di materiale presente all'interno delle strutture tra cui alcuni vecchi veicoli, mezzi agricoli, legna e anche due bombole di GPL.