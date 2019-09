Incendio di Pianodardine, l'ombra del racket sul dramma della fabbrica Ics

Mentre Avellino cerca di riprendersi dall'immane tragedia che ha trasformato la fabbrica Ics di Pianodardine in un terribile disastro ambientale, occorre capire cosa ha provocato una simile tragedia. L'ipotesi dolosa, così come confermato anche dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella serata di ieri ai nostri microfoni, è la più plausibile.

Questo, ovviamente, rende l’ombra del racket qualcosa di concreto su cui occorre indagare con particolare attenzione. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere in zona per verificare strani movimenti. Gli interrogatori sono in corso anche per dirigenti e maestranze della Ics. Nella giornata di oggi è in programma una riunione in Prefettura alla quale parteciperanno le forze dell'Ordine e i responsabili degli enti interessati.