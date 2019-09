Incendio Pianodardine, negato il dissequestro: protestano gli operai Ics

Nessun dissequestro, neanche temporaneo, per il recupero degli stampi dalla Ics di Pianodardine, andata in fumo la settimana scorsa. A deciderlo la Procura di Avellino che non ha accolto la richiesta della proprietà Ics. Gli stampi si sono incredibilmente salvati dalle fiamme e il loro recupero, a detta dell'azienda, permetterebbe di continuare il lavoro. La notizia del mancato dissequestro ha allarmato gli operai che potrebbero organizzare una protesta nelle prossime ore.