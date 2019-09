Incendio Pianodardine, Festa rassicura i cittadini: "Non c'è bisogno di evacuazioni"

Per l'incendio di Pianodardine, come già avvenuto parzialmente nelle ore passate, non c'è bisogno di evacuare le abitazioni. A sostenerlo è il sindaco Gianluca Festa a margine del coordinamento provinciale di soccorso tenutosi in Prefettura. Intanto per decisioni più mirate si attende il responso delle analisi Arpac i cui tecnici quasi immediatamente hanno raggiunto la zona colpita, per i primi rilievi. La stessa agenzia sta installando in città diverse centraline, per l'annunciato monitoraggio. Domani, ricordiamo, chiuse le scuole in diverse province e vietati tutti i mercati.