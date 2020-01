Divampano le fiamme in un deposito di automezzi pesanti

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito prima della mezzanotte di ieri 17 gennaio, sono intervenuti a Montoro, in via Giuseppe Garibaldi, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un deposito di automezzi pesanti. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto tre squadre, le quali hanno spento le fiamme che hanno interessato quattro veicoli, mettendo anche in sicurezza l'area.

Sono in corso indagini anche da parte dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini.