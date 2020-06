Deposito agricolo in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Subito dopo le ore 18.00 di oggi 4 giugno, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Ariano Irpino, in contrada Orneta per un incendio che ha interessato un deposito agricolo, con al suo interno paglia, fieno e gallinacei.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda insieme a quella di Ariano Irpino, supportate da un'autobotte della sede centrale. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso, non si registrano persone coinvolte.

