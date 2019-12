Incendio nell'autodemolizione, il rogo è doloso

Ignoti nella notte tra sabato e domenica hanno dato alle fiamme alcune autovetture e rottami posizionati nelle immediate vicinanze di un'abitazione. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che, oltre a spegnere l'incendio delle vetture, hanno provveduto anche ad estinguere il rogo all'interno di un locale sottostante all'abitazione, per la quale è stato adottato un provvedimento di parziale non utilizzo seppur temporaneo ed in forma cautelativa.

Dopo circa tre ore di lavoro, i luoghi sono stati messi in sicurezza congiuntamente ai Carabinieri. Dalle indagini degli inquirenti si evince che il rogo sia stato di origine dolosa. Ascoltato il titolare dell’attività, l’uomo in passato è stato denunciato per ricettazione e detenzione di armi.