Grave incendio in un'abitazione di Atripalda, intervengono i vigili del fuoco

Intorno alle ore 15"00 di oggi 20 Maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in via Appia, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione sita al secondo piano di un edificio del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra ed in supporto l'autoscala. Le fiamme che hanno interessato una stanza dell'appartamento sono state spente e messo in sicurezza la struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

