Un fulmine colpisce un pino secolare, fiamme e paura a Lacedonia

«La pioggia ci ha girato intorno tutto il giorno, si vedevano nuvoloni neri spostarsi di qua e di là, ma poi, intorno alle 16.00, il cielo si è oscurato e un temporale violentissimo si è abbattuto su Lacedonia”. Il Comandante Cap. Michele Caponigro, esordisce cosí per spiegare quanto accaduto ieri pomeriggio a Lacedonia, quando un fulmine ha colpito un pino secolare che si trova nel parco dello storico Istituto Magistrale "Francesco de Sanctis” incendiandolo lievemente percorrendolo dalla cima fino a pochi metri dalle radici.

"La scossa è stata talmente violenta che la corteccia dell’albero è stata scaraventata a diversi metri di distanza - chiosa il comandante". Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia per mettere in sicurezza l’area. La polizia municipale ha provveduto a chiudere tutti gli accessi al Parco dell'istituto Magistrale, molto frequentato da giovani. Presenti sul posto il sindaco Di Conza ed il Vicesindaco Pignatiello che hanno provveduto ad incaricare un agronomo per valutare se il pino secolare dovrà essere rimosso, oppure se basterà semplicemente potare i rami pericolanti. In attesa di relazioni tecniche si invita la cittadinanza a non accedere al parco.