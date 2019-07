Irpinia in fiamme, numerose segnalazioni ai vigili del fuoco

I vigili del fuoco, nelle ultime ore, sono intervenuti presso alcuni incendi. Il primo caso è avvenuto a Lioni, in località Vallone Acqua delle Brecce. È scesa in campo una squadra della comunità Montana Alta Irpinia. Giungono segnalazioni anche da Cervinara. A Pietradefusi, in località Vertecchia, infine, sono giunti i Vigili del Fuoco di Grottaminarda.

La situazione viene seguita monitorata costantemente dal dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Campania Claudia Campobasso.