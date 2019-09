Incendio nei boschi di Lapio, interviene l'elicottero

Mentre Avellino continua a leccarsi le ferite a causa dell'incendio di Pianodardine, l'Irpinia continua a essere devastata dagli incendi boschivi. Nel dettaglio, dopo il vasto rogo che ha flagellato le montagne del Mandamento tra Sperone ed Avella, oggi è toccato a Lapio.

Nello specifico, è intervenuto anche un elicottero della Protezione Civile per domare il pericolosissimo rogo. Come di consueto in questi casi, sono numerosi gli ettari di vegetazione finiti in fumo. Un altro dramma che continua a flagellare l'Irpinia e il suo territorio.