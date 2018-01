Furto a un disabile, individuato il criminale

Aveva compiuto un furto in casa di un disabile approfittando dell’assenza della badante, il criminale è stato identificato dai carabinieri di Rotondi grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il ladro si era introdotto nella casa del povero anziano la mattina del 31 dicembre, sottraendo 3mila euro in contanti, preziosi e valori per mille euro e un palmare da 2mila euro.

I carabinieri hanno avviato indagini specifiche risalendo all'identità del ladro che sarebbe stato individuato nelle ultime ore.