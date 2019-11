Blitz della Guardia di Finanza, sequestrata un'autofficina

Task force della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano. Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle guidate dal Luogotenente Luciano Fasolino hanno eseguito numerosi controlli. A finire nel mirino degli agenti diverse autofficine specializzate ubicate nei sei comuni del Mandamento Baianese. A seguito dei rilievi effettuati i militari hanno proceduto al sequestro di un’autofficina in quanto sprovvista dei titoli autorizzativi. I controlli effettuati nelle diverse autofficine del Mandamento oggetto delle ispezioni dei finanzieri si sono concentrati anche sull’eventuale presenza di lavoratori non a norma e sulle modalità di svolgimento delle mansioni lavorative nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

L’azione mirata della Guardia di Finanza sul territorio mandamentale proseguirà anche nei prossimi giorni ed è pronta ad interessare una vasta gamma di attività. Le Fiamme Gialle sono pronte a non abbassare la guardia per reprimere la diffusione di reati anche in considerazione dell’imminente arrivo delle festività natalizie.