Gravissimo incidente per Zanardi, Luca Abete: "Forza campione, prego per te"

A quanto pare, purtroppo, appaiono molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Zanardi è stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena con un elisoccorso. L'atleta "è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso" di Siena, "valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia". Così il primo bollettino medico diffuso dall'ospedale.

Anche l'inviato avellinese di Striscia la Notizia, Luca Abete, ha espresso la sua vicinanza ad Alex.

Ecco il messaggio di Luca Abete:

"Forza campione! Alex sta combattendo tra la vita e la morte. Prego per lui!".