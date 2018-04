Gli ex parcheggiatori scendono dal tetto del Comune

Gli ex parcheggiatori, dopo aver trascorso la notte sul tetto del Comune, hanno deciso di scendere. La decisione è dettata dalla svolta sulla questione, giunta in mattinata. E' stato convocato un tavolo d’urgenza in Prefettura al quale hanno partecipato il sindaco Paolo Foti, l’assessore alle politiche sociali, Teresa Mele, e il prefetto, Maria Tirone. Una soluzione provvisoria è finalmente giunta: l’amministrazione comunale garantirà un sostegno economico ai lavoratori fino a quando non si sbloccherà una nuova gara d’appalto della gestione delle aree di sosta cittadine. Una situazione, questa, che, al momento, risulta ancora essere ferma sul tavolo del Tar di Salerno.