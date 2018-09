Entrano di notte nell'ex Gil, la polizia municipale: "Aiutateci ad identificarli"

Tre ragazzi entrano nella struttura dell’Ex Gil .

Le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto, infatti i ragazzi, dopo la rottura del maniglione antipanico, dal lato destro della struttura, lato piazzale, entrano e vi rimangono per circa 5 minuti. Al momento dai primi sopralluoghi sembra non manchi nulla,L'appello del comandante della polizia municipale Arvonio: "Chiunque conosca questi personaggi immortalati dalle nostre telecamere di videosorveglianza ci faccia sapere, anche in modo anonimo, di chi si tratta. Aiutateci ad identificarli".