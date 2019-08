Shock ad Avellino, giovane 19enne si getta nel vuoto

Avellino è sotto shock per quanto accaduto a una giovane di appena 19 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha deciso di lanciarsi nel vuoto. Il fatto è accaduto in via Circumvallazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. La giovane è stata ricoverata in codice rosso, al Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. La prognosi è riservata. Gli esami strumentali stabiliranno l’entità delle fratture riportate. Gli inquirenti indagano per capire cosa abbia spinto la ragazza a compiere il drammatico gesto.