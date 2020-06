Gesualdo è Covid Free, l'annuncio della Protezione Civile

Gesualdo è Covid Free: a darne l'annuncio è la Protezione Civile locale, nel comunicato odierno relativo alle attività di monitoraggio del Centro Operativo Comunale (Coc).

Una bella notizia, ma la Protezione Civile avverte: "Non creiamo assembramenti"

Inizia così il comunicato stampa della Protezione Civile di Gesualdo: "A seguito delle attività di monitoraggio compiute nell'ultima settimana, si evince che nel nostro comune non ci sono, al momento, né casi di positività al Covid-19, né persone in obbligo di quarantena".

Tuttavia, continua la nota: "Si è percepita una tendenza al rilassamento da parte della popolazione che, spesso, non osserva le misure di prevenzione ancora in vigore. Per questa ragione, dunque, è necessario richiamare ancora e con forza tutti quanti a rispettare le regole fondamentali di prevenzione".

L'invito, in particolare, a: "Non creare assembramenti di persone in alcun luogo".

