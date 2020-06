Gestione illecita di rifiuti: due denunciati

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, 2 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di Illecita gestione di rifiuti. Nell’ambito di controlli agli impianti di depurazione, i Carabinieri, unitamente a personale dell’A.R.P.A.C. di Avellino, effettuavano un’ispezione ad un impianto di trattamento di reflui industriali e dei rifiuti liquidi, ubicato a Lacedonia. Le verifiche permettevano di riscontrare la non conformità della qualità dello scarico ai limiti tabellari in relazione ai parametri alluminio e azoto nitrico ed accertare l’inquinamento del corpo idrico ricettore, nonché violazioni in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti dal trattamento depurativo, con possibili danni o pericoli alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.