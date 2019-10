Gatto curioso rimane intrappolato in una scatola di cibo

Nel pomeriggio di oggi 29 ottobre, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta ad Ariano Irpino in via 4 Novembre , per un intervento di salvataggio di un gatto, a dir poco curioso. Infatti il felino, nell'intento di cercare del cibo, è rimasto incastrato con la testa in una scatola, manco a farlo apposta per cibo per cani. Con molta prudenza il gatto è stato liberato e riconsegnato alle cure della legittima proprietaria.