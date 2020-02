Furto aggravato e rapina: in manette un 40enne

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino nei confronti di un 40enne di Afragola (NA), ritenuto responsabile di furto aggravato e rapina. I fatti risalgono alla scorsa estate allorquando in Monteforte Irpino e Atripalda il predetto, in quattro distinte occasioni, dopo aver avvicinalo le anziane vittime proponendo la vendita di prodotti ortofrutticoli, al momento del pagamento con mossa fulminea strappava i loro borselli contenenti denaro contante e/o gli oggetti preziosi che indossavano. Quindi si dava alla fuga.

Ai malcapitati non restava altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri che subito avviavano le indagini. L’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona, permetteva ai Carabinieri di addivenire all’identificazione del presunto responsabile. Gli elementi raccolti dagli investigatori nel corso dell’indagine hanno contribuito ad inchiodare il malfattore alle sue responsabilità ed hanno altresì condotto all’emissione del provvedimento restrittivo. Rintracciato presso la sua abitazione, dopo le formalità di rito per il 40enne si sono dunque spalancate le porte della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.