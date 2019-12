Furto in casa, indagini in corso

Nella giornata di ieri aveva luogo un furto in appartamento a Mirabella Eclano. I ladri sottraevano gioielli e denaro in un'abitazione del centro storico. I ladri erano già entrati in azione due giorni fa, a Taurasi.

I carabinieri della locale stazione non escludono si tratti degli stessi soggetti. Le indagini sono in corso e, in questo frangente, potrebbero rivelarsi fondamentali le telecamere private.