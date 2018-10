Tentato furto al Caffè Roma ad Avellino

Poco prima delle ore 14 di oggi, due malviventi a volto scoperto hanno tentato di entrare all'interno del Caffè Roma, in via Roma ad Avellino. A riportare la notizia è Prima Tivvù. A quanto pare, i due ladri, credendo che il locale fosse chiuso per pausa pranzo, hanno tentato di forzare l'ingresso con un grosso cacciavite. I malviventi, però, non sapevano che all'interno del bar ci fosse ancora la proprietaria. Quest'ultima, presa dalla paura, ha iniziato ad urlare, mettendoli in fuga. Sul posto sono prontamente giunte due pattuglie della squadra volante della questura di Avellino. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e dato il via alle indagini.