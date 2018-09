Furto in abitazione: denunciato

Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne di Montefusco, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’attività prende spunto dalla denuncia sporta da una persona di Tufo, vittima di un furto perpetrato presso la sua abitazione lo scorso mese di agosto.

Per rispondere a quella richiesta di giustizia, i Carabinieri della Stazione di Pratola Serra, competente per il territorio, si mettevano tempestivamente all’opera e, setacciando tutte le possibili ipotesi investigative, focalizzavano la loro attenzione sul 50enne, notato proprio quel giorno durante un normale servizio di perlustrazione svolto in quel centro abitato.

Grazie all’indagine immediatamente avviata e particolarmente incisiva, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dal controllo del territorio e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a raccogliere a carico del 50enne gravi indizi di colpevolezza. E all’esito di perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la refurtiva del valore di circa 6mila euro che sarà restituita all’avente diritto.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 50enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.