Paura a Rotondi, i ladri sono entrati in azione in serata

Nella serata di ieri, stando a quanto riporta Il Caudino, alcuni ladri sono entrati in azione a Rotondi. I malviventi sono entrati in una casa in via Del Balzo e hanno portato via oggetti di proprietà. A quanto pare, i ladri sono penetrati dal balcone rompendo una finestra. Hanno messo a soqquadro una stanza e hanno portato via degli oggetti: il tutto, presumibilmente, tra le 20 e le 21. Sul fatto indagano i carabinieri di Cervinara.