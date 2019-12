Ancora furti in città: cittadini esasperati

Continuano i furti nelle abitazioni di Bellizzi. Ieri, infatti, alcuni ladri sono tornati a colpire: l'ennesimo furto che non lascia tranquilla la cittadinanza, in particolare quella della frazione del capoluogo. I ladri sono entrati in casa quando i proprietari non c'erano ed hanno fatto razzia di denaro e preziosi vari. Inutile dire che dopo il colpo si sono dati alla fuga senza lasciare alcuna traccia. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno tentando di mettere un argine a tale emergenza. Per farlo, ricordiamo, insieme al Prefetto Spena, è stata attivata una "squadra speciale" interforze per combattere i ladri che, probabilmente, non vengono dalla provincia irpina.