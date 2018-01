Raid nelle abitazioni: polizia recupera refurtiva

Furti e raid nelle abitazioni avellinesi crescono a dismisura. Le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli soprattutto notturni. Che la nostra provincia è appetibile lo dimostra anche l’ultimo studio de Il Sole 24ore. Avellino in Campania svetta con tasso del 13,39, più alto addirittura di Napoli.

Ma un primo segnale confortante è l’operazione svolta ieri sera dagli agenti della sezione volante della Questura di Avellino.

Dopo un raid in alcune villette di contrada Sant’Eustachio, una pattuglia della polizia ha notato un’auto allontanarsi in modo sospetto. E’ iniziato l’inseguimento con i malviventi che hanno lasciato l’auto nei pressi dell’autostrada per poi darsi alla fuga con un altro mezzo che li attendeva. Recuperata la refurtiva.

Nel sacco sono stati rinvenuti collane, gioielli. Un altro furto si stava perpetrando anche nell’abitazione di Jason Rich, atleta della Scandone. I ladri hanno desistito poiché hanno visto le luci in casa aprirsi.