Controllo del territorio, foglio di via per quattro pregiudicati

È stata avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di quattro pregiudicati (due della provincia di Napoli e due della provincia di Benevento) che, sorpresi in atteggiamenti sospetti in prossimità di abitazioni isolate, non hanno fornito plausibili giustificazioni circa la loro presenza nella Valle Caudina.