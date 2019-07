Fienile in fiamme a Bagnoli Irpino

Incendio in un fienile di Bagnoli Irpino: fortunatamente non si registrano feriti. L'incendio ha interessato un deposito agricolo di circa 400 metri, con al suo interno balle di fieno. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella e quella di Lioni, supportate da un'autobotte della sede centrale.

Il pronto intervento delle squadre ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad altri depositi di fieno limitrofi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate più di 4 ore.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini.

