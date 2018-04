Fiamme ad una abitazione a Teora

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Teora, in via Castellano, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato in soccorso di due anziani coniugi residenti nella casa andata a fuoco, la squadra del distaccamento di Lioni, ed un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme sono state circoscritte al piano terra, evitando che si propagassero al piano superiore. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, durate più di due ore. La struttura per i danni subiti è stata dichiarata inagibile, e per i coniugi residenti, oltre tanto spavento, per fortuna nessuna conseguenza.