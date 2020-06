Fase 3, Alaia: "Bene scuole sicure, la Campania si distingue per responsabilità e lungimiranza"

"Ancora una volta la Regione Campania si distingue per efficienza, responsabilità e lungimiranza, promuovendo un piano come 'Scuole Sicure' che, unico in Italia, prevede la esecuzione su base volontaria dei tamponi rinofaringei a tutto il personale scolastico impegnato negli esami di Stato. In una fase durante la quale si assiste troppo spesso a episodi di lassismo, le istituzioni regionali sanno rispondere alla richiesta di sicurezza che viene dalle famiglie e a trasmettere ancora un messaggio che richiama alla cautela e alla responsabilità." Così il consigliere regionale della Campania, Enzo Alaia, vice presidente della Commissione sanità.

Alaia: "Necessario ripartire con il piede giusto, abbiamo piena consapevolezza dei danni subiti dalle imprese"

"Ripartire con il piede giusto - prosegue Alaia - è necessario, specie nel contesto scolastico dove con maggiore facilità si possono verificare nuovi focolai. Da qui la proposta del Piano 'Scuole Sicure', che certamente servirà a vivere un momento così importante come la maturità con maggiore serenità, sia per gli studenti e i loro familiari che per il corpo docente. Invito tutto il personale scolastico, pertanto, ad aderire all'iniziativa e a sottoporsi all'esame".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'avvio della 'fase 3' - aggiunge poi il Consigliere regionale - deve vederci impegnati, nel contempo, a supportare le attività commerciali e imprenditoriali costrette a una lunga chiusura. Abbiamo la piena consapevolezza dei danni subìti per i quali Il Presidente De Luca ha pensato a un Piano economico-sociale che ha dato una prima significativa risposta alla richiesta di aiuto di commercianti e imprenditori. Continuiamo a lavorare senza abbassare la guardia in nessun contesto, affinché si eviti un ritorno della pandemia che - chiude Alaia - arrecherebbe alla nostra economia danni ancora più gravi e forse irreparabili."