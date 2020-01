Famiglia irpina emigra al Nord: "Al Sud, i nostri figli non possono essere curati"

Nella giornata di oggi, Fanpage ha portato alla luce il caso di una famiglia di Quadrelle che ha deciso di abbandonare la Campania e di emigrare in Emilia Romagna. Una scelta sofferta ma anche inevitabile:

"Abbiamo deciso di andare via da Quadrelle per dare un futuro ai nostri bimbi - afferma Luca, padre di Maurizio, un bambino di 7 anni affetto da autismo, e di Gennaro, 3 anni, affetto da un'altra malattia rara - . Purtroppo, l'assistenza che abbiamo ricevuto dal sistema sanitario regionale non ci permette di aiutare i nostri bambini. Per questo abbiamo deciso di andare via".

Una nuova vita a Modena

Adesso, la famiglia di Luca Di Caprio affronterà una nuova vita a Modena. Qui, infatti, i bambini, potranno usufruire delle strutture necessarie per avere una vita dignitosa. Una storia, questa, che rappresenta l'ennesima sconfittà per la sanità in Campania.