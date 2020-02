Ordigno esplode nei pressi della scuola Amatucci

Intorno alle 9,20 di questa mattina è stata avvertita una forte esplosione nelle aiuole davanti alla scuola "Amatucci" di viale Italia. L'esplosione è stata avvertita in tutta la città. Sul posto sono prontamente giunti i Vigli del Fuoco, la polizia e gli artificieri. Indagini in corso, al momento non si registrano feriti e le lezioni stanno proseguendo regolarmente.