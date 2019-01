Il pericolo gelate notturne in provincia di Avellino è altissimo. Le temperature sono vicine allo zero. In nottata, ancora, il termometro scenderà fino a -5 gradi in Alta Irpinia e -10 gradi a Montevergine. Nevica incessantemente in Alta Irpinia, Baronia e Valle Ufita. Si registrano disagi per la presenza di ghiaccio sulle arterie.