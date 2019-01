Emergenza neve, ecco le zone dove si registrano i maggiori disagi

In queste ore l'Irpinia è messa in ginocchio da forti nevicate. Enormi disagi sono segnalati a Bisaccia, nella zona industriale, lungo l’Ofantina, la provinciale 270 nel territorio tra Prata Principato Ultra e Montefredane e sulla tratta autostradale A16, dove è stata chiusa l’uscita di Grottaminarda con conseguente divieto di circolazione ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Disagi anche ad Andretta, Morra De Sanctis, così come in Valle Ufita e nella Baronia. Le previsioni danno condizioni climatiche in ulteriore peggioramento. La Protezione Civile, infatti, ha prorogato ulteriormente l'allerta meteo.