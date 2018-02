Alberi caduti e allagamenti ad Avellino e in provincia

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla serata di ieri ad ora, sono stati impegnati in circa cinquanta interventi per far fronte all'emergenza vento che sta interessando il capoluogo e l'intera provincia. Tantissimi gli alberi caduti, come nei casi di Nusco, Roccabascerana, San Mango sul Calore, Prata di Principato Ultra, in via Piemonte ad Avellino, in contrada Alvanite ad Atripalda, in via Di Capua sempre ad Avellino. E poi sempre per caduta alberi a Lioni, in contrada Sant'Oronzo e contrada Pignatelli ad Avellino, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Montemiletto.

Ad Avellino in corso Vittorio Emanuele sono state messe in sicurezza delle lamiere pericolanti, mentre in via Tagliamento si è intervenuti per una impalcatura pericolante. Il distaccamento di Bisaccia è intervenuto per delle lamiere pericolanti ad Andretta. A Chianche il forte vento ha divelto una copertura, mentre a Montella sono stati effettuati diversi interventi per tegole pericolanti. Tanti anche gli allagamenti verificatisi a causa delle forti piogge.

In serata la situazione è andata leggermente migliorando, ma si continua a lavorare per le tante richieste che giungono presso la sala operativa di via Zigarelli.

