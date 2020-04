Emergenza COVID-19: pubblicati i chiarimenti alla gara per l’acquisizione di kit

È online il documento contenente i chiarimenti alle risposte ricevute ad oggi per la gara in corso indetta lo scorso 17 aprile per la fornitura di kit, reagenti e consumabili, per l’effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un’indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS - CoV-2.

Si ricorda che la procedura competitiva, aperta alle aziende produttrici dei materiali sanitari richiesti, mediante la “indizione di gara” è valida per la durata di cinque giorni e comunque non oltre il 22 aprile 2020.