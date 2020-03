Emergenza Coronavirus, Festa è una furia: "Vedo ancora gente fare jogging, assurdo"

Quella di questa sera, probabilmente, è stata la diretta Facebook più accesa mai fatta dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ne ha per tutti:

"Io interpreto il pensiero del mio popolo. Voglio affrontare il problema e lo voglio risolvere, perchè è questo che la comunità si aspetta. Io faccio il sindaco e devo lavorare per salvaguarde la salute e la sicurezza. Io pretendo subito i fondi per Avellino e per ristrutturare il Maffucci. Questa emergenza non durerà solo una settimana, durerà ancora molto tempo. Da domani le pattuglie sul territorio raddoppiano, presidieremo tutti i varchi della città, questa storia deve finire, dovete rimanere a casa. Con i controlli eviteremo che ci sia chi fa il furbo. Evitiamo gli assembramenti. Riprendiamoci le nostre tradizioni. Solo così riusciremo a superare questa fase difficile - infine, poi, il passaggio sulle fake news - questa mattina è circolata su Facebook la foto di via Piave intasata dal traffico, con decine di auto in coda. Non era vero. Denuncerò questi delinquenti che hanno diffuso la foto. Intraprenderemo azioni penali nei loro confronti, per procurato allarme".