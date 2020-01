Tragedia assurda, giovane stroncata da un malore

Tragedia assurda quella avvenuto a Teora, in provincia di Avellino, nel pomeriggio di oggi, dove una donna, madre di una bimba di 4 anni, è stata stroncata da un malore. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi ma per la donna, di anni 31, non c'è stato nulla da fare.

Queste sono state le parole del sindaco di Teora, Stefano Farina: “Il 2020 non doveva iniziare così. Sono addolorato. Il padre della ragazza è per me un fratello, ogni parola è superflua. È un dolore troppo grande che non merita questa bella famiglia, che considero come fosse la mia famiglia”.