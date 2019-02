Corsa disperata verso l'ospedale ma lei partorisce in auto

Potete immaginare la sorpresa quando all'ospedale Frangipane di via Maddalena il personale medico vede arrivare un'auto con a bordo una giovane coppia con un neonato appena partorito. Quando l'auto si ferma, il piccolo è sul sedile con ancora il cordone ombelicale ancora attaccato. Il padre, per lo spavento perde conoscenza. Il bimbo viene subito sottoposto alle prime cure e la madre ricoverata in ginecologia. Un vero miracolo. Successivamente, al Frangipane arriva anche il direttore generale dell'Asl, Maria Morgante, per congratularsi personalmente con il personale del Pronto Soccorsp. Una storia a lieto fine.