Donna carbonizzata, sarebbe morta mentre cucinava

Sono continuate tutta la giornata le perizie per stabilire le cause che hanno provocato la morte di una donna 92enne. La donna viveva al piano terra di una villetta a Piano Taverne, ad Ariano Irpino. Al piano superiore abitava la nipote, assente al momento del fatto, che ha allertato i soccorsi dopo aver visto del fumo uscire dalla casa dell'anziana. Per la donna, ritrovata accanto al letto, non c'è stato nulla da fare e gli uomini del 118 ne hanno solo potuto constatare il decesso.



Secondo le prime ipotesi, l’anziana stava preparando il pranzo, quando la sua mantellina avrebbe preso fuoco nel passare accanto ai fornelli. Da lì, il fuoco si è propagato agli altri vestiti causandone la morte. La salma è stata restituita alla famiglia per il funerale