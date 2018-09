Donna presa a martellate, le Iene sulle tracce dell'aggressore

Il caso della donna presa a martellate in pieno centro continua a far discutere non solo le cronache locali, ma anche le principali testate giornalistiche nazionali.

Persino la nota trasmissione di Italia 1, Le Iene, non si è fatta sfuggire la notizia e sta cercando proprio in queste ore di approndire il caso avellinese. Questo pomeriggio in città ha fatto tappa Giulio Golia, il giornalista si è messo sulle tracce del 57enne che martedì ha aggredito brutalmente la sua compagna di 37 anni. L'uomo al momento resta a piede libero, nonostante la gravità dell'episodio non ci sono ancora gli estremi per l'arresto.