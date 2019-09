Chiesta ricompensa al valore civile per Biancolino

Il Sindaco Festa e i suoi assessori hanno votato una delibera con la quale propongono al Ministero dell’Interno di conferire la “ricompensa al valore civile” di cui alla Legge n. 13 del 02.01.1958 per per Raffaele Biancolino, l’ex calciatore dell’Avellino, per il gesto di eccezionale coraggio ed alta virtù civica compiuto il 18 settembre 2018 nell’operazione di salvataggio di una persona esposta ad imminente e grave pericolo.

Il gesto eroico di Biancolino

L'ex attaccante salvò la vita a una donna aggredita con un martello dal suo ex fidanzato. Biancolino è subito intervenuto per bloccare l’aggressore, impedendo, così, che la vittima potesse riportare danni irreversibili. Biancolino, inoltre, prestò i primi soccorsi alla vittima in attesa dell’arrivo del 118.