Dissequestrato il cavalcavia di Sperone

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: il cavalcavia autostradale di Sperone è stato dissequestrato. La decisione è stata presa dal gip del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, che ha accolto l'istanza del Comune. La Procura di Avellino aveva sequestrato due cavalcavia nel giugno scorso, lungo l'autostrada A16, nei comuni di Sperone e Avella.

Ci sono voluti nove mesi per fare in modo che il cavalcavia venisse dissequestrato. Un periodo durissimo soprattutto per i lavoratori, che a più riprese hanno fatto sentire il loro dissenso per la chiusura di un importantissimo collegamento.