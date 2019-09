"Il detenuto non è morto": il Moscati smentisce il Sindacato

Nessun detenuto morto. A smentire la notizia è l'ufficio stampa dell'ospedale Moscati che ha chiarito come il 25enne tunisino, coinvolto alcuni giorni fa in una rissa nel carcere di Bellizzi, sia ancora vivo. Il giovane, infatti, è ancora ricoverato in gravi condizioni presso l'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione. Ricordiamo che la notizia è stata lanciata in serata con un comunicato del Segretario Generale del Sindacato “S.PP.” Aldo Di Giacomo.