Zero contagi, De Luca: "Risultato straordinario, ora ripartirà tutta la Campania"

Nella videoconferenza odierna, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto sulla situazione dei contagi, dopo l'assenza di casi registrati nella giornata di ieri.

Zero contagi in Campania: "Risultato strordinario, abbiamo fatto un doppio miracolo"

Il Governatore esprime la grande soddisfazione per i zero contagi registrati nella giornata di ieri sul territorio campano: "E' un risultato straordinario,simbolico, che ci dà fiducia. Sicuramente avremo nei prossimi giorni l'individuazione di qualche contagio, continueremo lo screening su alcuni settori particolari, come ad esempio, sulle commissioni scolastiche che verranno impiegate per gli Esami di Stato. Effettueremo programmi quali Campania Sicura e Scuola Sicura, dove effettueremo 100.000 test rapidi e sicuramente uscirà qualche caso positivo. Ma, per il momento, la notizia importante è che non abbiamo più nessun focolaio. Ringrazio i cittadini per aver rispettato le regole, aver capito la situazione, i medici per il loro straordinario impegno. Abbiamo avuto il coraggio di anticipare di 15 giorni, decisioni che sono state poi prese dal governo nazionale. Abbiamo deciso di chiudere quando, in altre parti d'Italia, si facevano brindisi all'aperto. Abbiamo fatto un doppio miracolo, dato la prova più alta di efficienza".

Possiamo guardare con fiducia al futuro, ma: "Manteniamo alta la guardia, siamo attenti ai nostri comportamenti. Oggi vi sono le condizioni per rilanciare ancor più le nostre attività economiche e, soprattutto, il nostro turismo. Riparte tutta la Campania".