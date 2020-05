Coronavirus, De Luca è inarrestabile: "Firmata l'ordinanza su cibo da asporto e attività motoria"

#CORONAVIRUS: ho firmato l'Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'ordinanza sono previste disposizioni che consentono l'asporto e - come annunciato ieri - si riferiscono alle linee guida, definite in piena collaborazione con l'Anci, scaturite oggi nell'incontro con le Camere di Commercio.

Altre disposizioni riguardano la definizione della fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging, che non potrà più essere praticato in orario serale. Rimane questa l'unica fascia oraria per una specifica attività senza mascherina, mentre per il resto della giornata è possibile l'attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell'abitazione, sempre con l'obbligo della mascherina.

La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l'obbligo dell'utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania.

L'ordinanza è in vigore da lunedì 4 maggio, fino al 17 maggio 2020.

