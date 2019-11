Avellino, molesta i passanti per estorcergli denaro: interviene la polizia Municipale

Questa sera gli uomini del Colonnello, Michele Arvonio, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti per il contrasto alla microcriminalità sono intervenuti, su segnalazione di cittadini infastiditi, in via Mancini dove una rom di anni 20 alquanto molesta chiedeva soldi ai passanti. La ragazza è stata identificata e a suo carico è stato emesso un Daspo, ovvero un ordine di allontanamento dal territorio comunale per 48 ore.