Crisi Sidigas, incontro in Tribunale, Mauriello: "Scandone e Us Avellino supereranno le difficoltà"

Al Tribunale di Avellino, nella giornata di oggi, si è tenuto il summit tra il giudice Russolillo, i legali della Sidigas e i creditori dell'azienda di Gianandrea De Cesare. Il presidente Claudio Mauriello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a mezzo stampa:

“Abbiamo mostrato il lavoro che svolgeremo nei prossimi mesi. C'è stato un confronto e non ho visto particolari problemi, ma solo dei momenti di tensione per la Sidigas. Il piano di rientro sarà valutato dal Tribunale di Avellino nei prossimi giorni. In questo senso, il giudice dovrà decidere sulla proroga di 60 giorni. La vendita delle reti del gas della Sidigas a Italgas? Non è compito mio rispondere sulla questione. Per quanto riguarda il Partenio, parleremo con l'amministrazione comunale nei prossimi giorni e risolveremo i problemi. Per quanto riguarda la cessione del club non ci sono novità. La Scandone? Il 29 settembre è vicino. Il nuovo amministratore delegato, Scalella, sta lavorando per dare un futuro alla società. Tutte le ipotesi sono al vaglio, pure il fitto del ramo d'azienda".